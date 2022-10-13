شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى البطولة العربية للسلة حتى الوصول لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة سلة الأهلى فى الوصول إلى دور نصف النهائى من منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها.
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى غدا الجمعة مع كاظمة الكويتى فى نصف نهائى البطولة.نرصد مشوار الأهلى فى البطولة للوصول لقبل النهائى
الأهلى والميناء اليمنى
132/53
الأهلى والغرافة القطرى
108/70
الأهلى والرياضى اللبنانى 88/71
وتصدر الأهلى مجموعته فى مباريات الدور الأول من البطولة محققا العلامة الكاملة.
فى دور الـ16 التقى مع أهلى حلب السورى وفاز 76/87
ربع النهائى التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54
الدور نصف النهائي يلتقي مع كاظمة الكويتي