مشوار الأهلى فى البطولة العربية للسلة حتى الوصول لنصف النهائى

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى غدا الجمعة مع كاظمة الكويتى فى نصف نهائى البطولة.

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة سلة الأهلى فى الوصول إلى دور نصف النهائى من منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها.

محمد يوسف

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