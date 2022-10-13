"صلاح في الصدارة".. 8 لاعبين في قائمة أسرع هاتريك في تاريخ تشامبيونز ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

عاد محمد صلاح لاعب ليفربول، لممارسة هوايته المفضلة، وهي كسر الأرقام القياسية، وسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا كاسحًا على رينجرز بنتيجة 7-1 في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ثلاثية صلاح أعادته من جديد لصدارة الصحف العالمية، بعد الصيام التهديفي وبداية الموسم غير الجيدة له.

وكسر صلاح الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم بافيتيمبي جوميز لاعب نادي ليون، في ذلك التوقيت والهلال السعودي السابق.

وخلال السطور التالية نرصد لكم قائمة أسرع 8 هاتريك في تاريخ دوري الأبطال:

الأول

جاء نجمنا المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب أسرع 8 هاتريك، في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك حسب تصنيف الموقع الرسمي للبطولة.

وأحرز محمد صلاح الهاتريك في 7 دقائق بعد أن كان متواجدًا على مقاعد البدلاء، أمام فريق رينجرز في المباراة التي انتهت 7-1.

الثاني

يأتي في المركز الثاني بافيتيمبي جوميز لاعب نادي ليون الفرنسي في ذلك التوقيت، وسجله في شباك دينامو زغرب خلال 8 دقائق عام 2011.

الثالث

في المركز الثالث يأتي مايك نيويل لاعب نادي بلاكبيرن والذي أحرز أهدافه في شباك روزنبورج خلال 9 دقائق في المباراة التي انتهت 4-1 عام 1995.

الرابع

وجاء في المركز الرابع رحيم سترلينج أثناء لعبه بقميص مانشستر سيتي أمام أتالانتا خلال 11 دقيقة، في المباراة التي انتهت 5-1 عام 2019.

الخامس

ويأتي أيقونة التهديف كريستيانو رونالدو في المركز الخامس، أثناء لعبه بنادي ريال مدريد أمام نادي مالمو، خلال 11 دقيقة، في المباراة التي انتهت 8-0، عام 2015.

السادس

جاء في المركز السادس روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ في ذلك التوقيت في شباك سالزبورج، خلال 11 دقيقة في المباراة التي انتهت 7-1، عام 2022.

السابع

ويستمر ليفاندوفسكي في كسر الأرقام القياسية واحتل المركز السابع أيضاً في قائمة أسرع هاتريك في تاريخ دوري الأبطال.

وسجل ليفا الهاتريك بقميص بايرن ميونيخ أيضًا في شباك نادي سيرفينا زفيزدا خلال 12 دقيقة، في المباراة التي انتهت 6-0 عام 2019.

الثامن

في المركز الثامن يأتي لويز أدريانو لاعب شاختار في شباك باتي بوريسوف، خلال 12 دقيقة، في المباراة التي انتهت 7-0، عام 2014.