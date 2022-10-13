يسبق صلاح بنحو 4 دقائق.. حكاية هاتريك "مصري" الأسرع في التاريخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل محمد صلاح التاريخ بتسجيله هاتريك تاريخي في شباك جلاسكو رينجرز الاسكتلندي خلال المباراة التي جمعت الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي ملعب "ايبروكس ستاديوم" كتب الملك المصري اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهاتريك التاريخي في 6 دقائق و12 ثانية.

وعلى الرغم من هاتريك صلاح "السريع" إلا أن تاريخ كرة القدم شهد أسرع من الثلاثية في قائمة يتواجد فيها مصري أخر وهو عبد الحميد بسيوني مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وبحسب موقع "أوبتا" فإن أسرع هاتريك في بطولات المحترفين في تاريخ كرة القدم كان على أرض اسكتلندا أيضاً وسجله تومي روز نجم روس كانتري في شباك نايرن كاونتي في الدوري الأسكتلندي بتاريخ 28 نوفمبر عام 1964 في زمن يقدر بدقيقة وثلاثين ثانية .

عبد الحميد بسيوني وضع نفسه ضمن قائمة الأسرع في القائمة ويتصدر قائمة الهاتريك الأسرع "دولياً" حيث سجل أهدافه الثلاثة في دقيقة 57 ثانية في المباراة التي أقيمت على ستاد الأسكندرية في الثالث عشر من يوليو عام 2001 ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2002 .

وحمل الهاتريك التاريخي الذي سجل في 117 ثانية مفارقتين ، حيث إن عبد الحميد بسيوني الذي كان يلعب بقميص الذي في هذا الوقت لم يكن ضمن القائمة المختارة لمنتخب مصر لمواجهة ناميبيا.

وتعرض أحمد صلاح حسني مهاجم منتخب مصر قبل ساعات للإصابة ليستدعي الراحل محمود الجوهري مهاجم الزمالك ليسجل الهاتريك التاريخي وكانت المرة الوحيدة التي سجل فيها بسيوني أهدافًا بقميص منتخب مصر.

وحطم صلاح أكثر من رقم تاريخي بخلاف الهاتريك ، الأول المسجل باسم الإيفواري السابق ديديه دروجبا (44 هدف)، ليصبح النجم المصري أفضل هداف إفريقي في تاريخ تشامبيونزليج.

وتخطى صلاح بذلك أيضا الثنائي أجويرو ودروجبا واللذين سجلا 36 هدفا، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا مع الأندية الإنجليزية برصيد 38 هدف.