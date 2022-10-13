"للمرة الثانية على التوالي".. تعرف على حكم مباراة برشلونة وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين خوسيه ماريا سانشيز حكمًا لمباراة الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد.

وسيلعب برشلونة أمام ريال مدريد، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، على أرضية إستاد سانتياجو برنابيو معقل "الملكي"، الأحد القادم.

وسيتولى سانشيز مارتينيز مهمته كحكم للساحة، بينما سيكون هيرنانديز هيرنانديز حكما لتقنية الفيديو "VAR".

وتعتبر هذه هي المرة السادسة التي يقود بها سانشيز مارتينيز الكلاسكيو، والثانية على التوالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر برشلونة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف.