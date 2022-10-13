كيف تناولت صحف إنجلترا هاتريك صلاح ضد رينجرز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على محمد صلاح بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك جلاسكو رينجرز ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ثلاثية صلاح جاءت في ست دقائق و12 ثانية، في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (7-1)، حيث وصل ليفربول للنقطة التاسعة من ثلاث انتصارات وخسارة، في المقابل تلقى رينجرز الخسارة الرابعة.

وشهدت منافسات المجموعة فوز نابولي أمس الأربعاء على آياكس بنتيجة (4-2)، ليصبح الترتيب كالتالي: نابولي (12 نقطة) ضمن الصعود - ليفربول (9 نقاط) - آياكس (3 نقاط) - رينجرز (دون نقاط).

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز ما جاء في صحف بريطانيا بعد ثلاثية صلاح في شباك رينجرز:

"أسرع ثلاثية"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن محمد صلاح استطاع أن يسجل أسرع ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح "في غمضة عين" دخل التاريخ بتسجيله ثلاثة أهداف في ست دقائق و12 ثانية، ليصبح أكثر لاعب يسجل للأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا (38 هدف).

"واو صلاح"

جاء عنوان صحيفة "ذا صن" البريطانية، "واو صلاح" في إشارة إلى أهدافه الثلاثة التي جاءت في شباك رينجرز الأسكتلندي.

وأشارت الصحيفة، أن صلاح قّدم ست دقائق مذهلة بتسجيله ثلاثة أهداف في ست دقائق، لتصف هداف ليفربول بـ"السوبر".

"بريق صلاح"

صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، تحدثت عن ثلاثية محمد صلاح في شباك رينجرز، قائلة إن "مو" سجل ثلاثة أهداف جنونية ليقوم بتحطيم الفريق الأسكتلندي في ست دقائق.

وسلطت الصحيفة الضوء على جماهير رينجرز حيث خرج مشجعي النادي بعد تسجيل صلاح "هاتريك".

"المدمر"

تخطى محمد صلاح ثلاثية الفرنسي بافيتيمبي جوميس والذي سجل "هاتريك" لمصلحة أولمبيك ليون في شباك دينامو زغرب الكرواتي في 8 دقائق.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن صلاح سجل رقمًا قياسيًا بإحرازه ثلاثة أهداف ضد رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح حصل على دفعة معنوية في توقيت مثالي قبل مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.