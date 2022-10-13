"تريزيجيه ومصطفى محمد".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في بطولة الدوري الأوروبي بمشاركة المحترفين المصريين.

ويلعب مصطفى محمد مع فريقه نانت ضد فرايبورج، وعلى الجانب الآخر يشارك تريزيجيه مع فريقه طرابزون أمام موناكو.

ويدخل متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال مباراته أمام جلميت، فيما سيلعب مانشستر يونايتد مباراة أمام أومونيا.

ونرصد لكم المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس:

جليمت - آرسنال 18:45 مصر beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس - روما 18:45 beIN Sports 2 HD Premium

ريال سوسييداد - شيريف تيراسبول 21:00 beIN Sports HD Xtra 2

مانشستر يونايتد - أومونيا نيقوسيا 21:00 beIN Sports 1 HD Premium

نانت - فرايبورج 18:45 – على قناة beIN Sports HD 1

طرابزون سبور - موناكو 21:00 beIN Sports HD Xtra 1