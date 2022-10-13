شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة السابق: سنفوز على بايرن ميونخ وسنتأهل للدور القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر جوردي كرويف، المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني عن أسفه بسبب تعادل الفريق المخيب للآمال أمام إنتر ميلان أمس في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد تعادل برشلونة أمام إنتر ميلان أمس في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو معقل برشلونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

موقف برشلونة في مجموعة دوري أبطال أوروبا

وبذلك أصبحت الأمور معقدة بالنسبة لبرشلونة فيما يخص التأهل لدور ال16، حيث يحتل برشلونة الآن المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويتبقى مباراتان فقط على نهاية درو المجموعات.

ومن جانبه قال كرويف في تصريحات لمحطة موفيستار عقب مباراة الأمس:"مقتنع بأننا سننجح في العودة والفوز في مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن".

وتابع: "برشلونة قدم أفضل ما لديه في مباراة الإنتر والنتيجة كانت محبطة، الفريق فعل كل ما في وسعه حتى اللحظة الأخيرة لكن كان هناك سوء توفيق".

تعليق كرويف على مباراة الكلاسيكو القادمة

وأختتم حديثه عن مباراة الكلاسيكو القادمة وقال: "لدي ثقة بأننا سنعود أقوى بعد هذا التعادل، سنقاتل من المباراة وسيكون الفريق قويا بالمباراة المقبلة أمام ريال مدريد".