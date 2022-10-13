شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب السابق يقترب من قيادة يد الأهلى بعد بطولة "سوبر جلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقترب الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى السابق لمنتخب مصر لكرة اليد من القيادة الفنية لفريق رجال الأهلى خلفا لدانيال جوردو، على أن يتولى المسئولية الفنية بعد انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" .

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لجوردو بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس ، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية " سوبر جلوب ".

يتواجد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر المقبل

وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.