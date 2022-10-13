شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكشف عقوبة "العنصرية" فى الملاعب قبل انطلاق الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، عن عقوبة العنصرية في الملاعب قبل انطلاق الدوري المصري الجديد يوم 18 أكتوبر المقبل.

وتضمنت اللائحة الخاصة بالموسم الجديد فقرة خاصة عن العنصرية، جاء فيها :" إذا علم الحكم بوجود سلوك عنصري من جماهير أحد الفرق، يقوم أولا بإيقاف المباراة ومطالبة الجماهير بإيقاف هذا السلوك" .

وإذا لم تتوقف الجماهير عن سلوكها، يقوم الحكم بإيقاف المباراة مجددا بحد أقصى لمدة 15 دقيقة مع إخراج الفريقين من الملعب وإعلام الجماهير مرة أخرى.

وفي حالة استمرار السلوك العنصري، يقوم الحكم بإلغاء المباراة بعد تقييم المخاطر المتعلقة باتخاذ هذا القرار على اللاعبين والجماهير من خلال التنسيق مع جميع الأطراف.