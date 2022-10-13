شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يصل القاهرة متوجا بميداليات البطولة العربية ولبنان المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب التايكوندو إلى القاهرة قادمة من لبنان يعد المشاركة فى البطولة المفتوحة وكذلك البطولة العربية كأس اللواء أحمد فولى.

وحقق المنتخب عدد كبير من الميداليات وصلت إلى 19 ميدالية متنوعة خلال البطولتين بواقع 9 ميداليات متنوعة 4 فضيات و5 برونزيات فى بطولة لبنان الدولية، و10 ميداليات متنوعة 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية بالبطولة العربية.

شارك فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة هم يوسف عصام، واحمد جمال، واحمد وائل، واياد بركات، ورامى عيسى، وعبد الرحمن خلف، وأحمد راوى، وشهد سامى، ومرام نبيل، واشرقت نبيل، ونادين عمرو، وروان رفاعى، وآية شحاتة.

جاءت المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو.

فى البطولة العربية حقق الميداليات الذهبية كل من احمد الراوى، عبد الرحمن خلف، آية شحاتة، رامى عيسى، نادين عمرو، بالإضافة إلى أحمد جمال، وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق روان رفاعى، مرام نبيل، شهد سامى، بينما توجت أشرقت نبيل بالبرونزية.