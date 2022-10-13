شكرا لقرائتكم خبر عن لاوتارو يعلق على التعادل أمام برشلونة ويثني على اداء الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي عن سعادته بتحقيق نتيجة التعادل أمام برشلونة أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من رور المجموعات ببطولة دروري أبطال أوروبا.

وتمكن إنتر ميلان من تحقيق التعادل بصعوبة أمام برشلونة في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

تعليق لاوتارو على التعادل أمام برشلونة

وقال لاوتارو في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا عقب المباراة:"سعيد بالتعادل أمام برشلونة واجهنا فريق قوي على أرض الملعب وأمام جماهير كبيرة ولا أعرف عددها ولكن كان عددهم كبير جدا".

تصريحات لاوتارو عن عودته للتسجيل

وعبر أيضا لاوتارو عن سعادته بكسر جفافه التهديفي وتسجيله في شباك برشلونة أمس وقال:"الهدف يأتي عندما لا تتوقعه، وأحاول دائما مساعدة فريقي لتحقيق الفوز".

وعن عودة الفريق مرة أخرى للانتصارات بعد البداية السيئة للإنتر قال لاوتارو:"تحدثنا بيننا عن هذا الأمر وتعاهدنا على أن نقاتل في الملعب، آمل أن يعود الإنتر كما عاهدناه ونريد أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفريق".

يذكر أن بالتعادل الأمس ارتفع رصيد الإنتر للنقطة السابعة بالمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، فيما ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الرابعة بالمركز الثالث ليقترب الإنتر من التأهل للدور المقبل.