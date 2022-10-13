الامارات | تشافي يتحمل مسؤولية اقتراب برشلونة من "الدوري الأوروبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ مدرب برشلونة الاسباني تشافي هرنانديس "إنه خطأي" بعد تعادل فريقه المثير 3-3 مع ضيفه إنتر الايطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبات قريبًا من توديع دور المجموعات للموسم الثاني تواليًا. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد أربع نقاط في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونيخ المتصدر (12) الذي ضمن بطاقته الى ثمن النهائي وإنتر الثاني (7).

كما أن مصيره لم يعد بيده، إذ حتى في حال فوزه في المباراتين الاخيرتين ضد ضيفه البافاري ومضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، فهو يحتاج لأن يهدر إنتر النقاط في كل من مباراتيه الاخيرتين نظرًا لتفوق الفريق الايطالي في المواجهتين المباشرتين بينهما بعد فوزه 1-صفر في ميلانو الاسبوع الماضي.

قال تشافي بعد المباراة "كان الهدف الاول لإنتر بمثابة ضربة لنا ولا يمكن للهدف الثاني أن يحصل على هذا المستوى من المنافسات، في كرة قدم على أعلى مستوى"، في إشارة الى الاخطاء الدفاعية من جيرارد بيكيه وإريك غارسيا. وتابع "أظهرنا الإيمان والشخصية حتى النهاية. كانت هذه المسابقة قاسية للغاية بالنسبة لنا: في ميونيخ، مع افتقارنا للواقعية، في ميلانو واليوم (أمس) مع أخطائنا".

وشهدت المباراة في "كامب نو" على نهاية مثيرة حيث سُجلت ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق. فبعد أن بدا الكاتالوني في طريقه للخسارة إثر تأخره 2-1، عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 قبل أن يعيد البديل الالماني روبن غوزنس التقدم للضيوف (89). إلا ان مهاجم بايرن السابق أبقى على آمال برشلونة الضئيلة في البقاء في البطولة بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع (90+2).

وأضاف تشافي الذي وصل الى رأس الجهاز الفني منتصف الموسم الماضي من السد القطري "حتى لو كان لا يزال لدينا فرصة حسابيًا (للتأهل)، فلم يعد الأمر بأيدينا فقط. نحن نحتفظ بالأمل، لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية. وهذا بسبب أخطائنا، ولا شيء غير ذلك".

وأردف "قدّمنا شوطا أول جيد ولكن أخطائنا قتلتنا. إنه أمر قاس وصعب. لكن إذا ارتكب الدفاع أخطاء، فهذا يعني أنني ارتكبتها. إذا كان بيكيه أو بوسكيتس أو بيدري أو ديمبيليه مخطئين، فأنا المخطئ. إنها مسؤوليتي. في الشوط الثاني، لم نلعب بالتركيز الكافي. إنه خطأ تدريبي. عندما تتعادل على أرضك مع لاعبين رائعين مثل الليلة، فهذا خطأي. ليس هناك أي مشكلة. أنا غاضب، محبط، حزين ومنزعج". وتنتظر برشلونة قمة في الدوري الاحد في مباراة الكلاسيكو مع مضيفه وغريمه ريال مدريد لمحاولة فض الشراكة بينهما، إذ يتساوى كلاهما بـ22 نقطة في الصدارة.