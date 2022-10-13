الامارات | أزمة في الأهلي المصري بعد حصول مدير الكرة على الدكتوراه الفخرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام ضد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ بشخصه، بعدما نشر النادي الأهلي عبر حسابه في "تويتر"، خبرا عن حصول مدير الكرة على الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلفورد الأمريكية، وتداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي هذا الخبر.

ونشر موقع النادي الأهلي المصري خبراً عن منح مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ الدكتوراه الفخرية لجهوده في النادي وتاريخه الرياضي من قبل جامعة ديلفورد الأمريكية.

ولكن ذكر موقع "بي بي سي" أن الجامعة ليست معتمدة أو مسجلة في أمريكا وهو الأمر الذي أثار الانتقادات لعبد الحفيظ والنادي.

ومن جانب أخر تقدم محمد حامد سالم المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ بشخصه وبصفته مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، وأوضح المحامي في بلاغه أن جامعة ديلفورد الأمريكية مشكوك في أمرها والشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية التي تمنحها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبمثابة شهادات دكتوراه وهمية ومزيفة ومخالفة للقانون.

وأشار وسائل الإعلام المصرية نقلا عن المحامي تعليقه وقال فيه: "إلى أنه إذا ما ثبت صحة ما تم نشره للناس دون تمييز على المواقع الإلكترونية داخل مصر من حصول المُبلغ ضده على هذه الدكتوراه الفخرية الزائفة والوهمية كونها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فإننا نكون أمام عدة جرائم قد ارتكبها المبلغ ضده، أهمها تضليل الرأي العام ونشر أخبار كاذبة وانتحال صفة دكتور بالمخالفة للقانون، والترويج لجامعة شهاداتها ودرجاتها التي تمنحها غير معتمدة رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات".