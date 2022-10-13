شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يستقبل رئيس نادى الكويت ويؤكد: تعاون رياضى قوى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، خالد الغانم رئيس نادى الكويت الكويتى، فى زيارة تفقدية للنادى بميت عقبة رفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى الكويتى.

وقال مرتضى منصور إن الكويت دولة متقدمة وسبق وتولى عدد من أبناء الزمالك تدريب الفرق الكويتية على رأسهم حسن شحاتة وطه بصرى.

وأضاف رئيس الزمالك أن الكويت رغم صغر مساحتها إلا أنها مليئة بعدد كبير من المثقفين والرياضيين، مع الحرص على توجيه الشكر للشعب الكويت وحكامه.

وقال منصور لرئيس الكويت الكويتى: إن هناك تعاونا على المستوى الرياضى بين البلدين مثلما هناك تعاون سياسى، لذلك "أى لاعب عاوزه من الزمالك أهلا بك ."

من جانبه كشف خالد الغانم رئيس نادى الكويت الكويتى، عن سعادته لتواجده فى نادى الزمالك قائلا : "تشرفنا بتواجدنا فى نادى الزمالك العريق وفخور بالتواجد به ومع قامة رياضية، ونبارك له عن الفوز ببطولتى الدورى والكأس".

وقال الغانم: إن الزمالك له محبيه فى الكويت قبل مصر ونتمنى لهم الاستمرار فى حصد البطولات.

وحرص مرتضى منصور على تبادل الدروع مع رئيس الكويت الكويتى، ثم خوض مباراة تنس طاولة بالنادى.