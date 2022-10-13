شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يلتقى مع العامرية وديا اليوم استعدادا لافتتاح الدورى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، فريق العامرية اليوم الخميس، فى البروفة الأخير لخطة الفريق السكندرى استعدادا لمواجهة الزمالك فى الجولة الأولى من مباريات بطولة الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

وخاض فريق سموحة أكثر من 7 مباريات خلال معسكر أقامه فى استاد برج العرب، للوصول إلى التوليفة المناسبة للمباريات الرسمية.

ويأمل طارق العشرى في تجربة التشكيلة الأساسية التى استقر عليها فى مباراة العامرية، من أجل بداية الموسم بشكل قوى، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك في ضربة الافتتاح.

وتعاقد سموحة مع 16 لاعبا، هم كل من: أحمد السعدني (حارس مرمى – البنك الأهلي) - جونيور أجايي (النصر الليبي) – الفلسطيني محمد رشيد (برسيب الإندونيسي) - أحمد عيسى (الخريطيات) - محمود الملك (أبوقير للأسمدة) - أحمد حسين (النصر)- محمد عصام (لافينا) – إسلام كانو (بتروجت) – بسام وليد (وادي دجلة) – - أحمد حامد شوشة (المصري)- أحمد عبد العزيز (المقاولون العرب) – بنجامين برنارد بواتينج (الاتحاد السكندري) – محمود شبانة (الزمالك) – أحمد مصطفى (الإسماعيلي)، دوكو دودو (أف ماس البنيني)- الهولندى رضا البرجيجى (أوتريخت الهولندى).

بينما رحل عن سموحة العديد من اللاعبين، أبرزهم المغربى عبد الكبير الوادى ومروان حمدى ورجب نبيل ومحمد كناريا ومحمد شكرى وأحمد بيكهام وغيرهم.