شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية اليوم فى مجموعة الصعيد.. الألومنيوم والجونة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى الثالثة عصر اليوم الخميس مباريات المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد فى القسم الثانى بـ6 مباريات قوية، حيث تجمع بين الألومنيوم مع الجونة، والمقاصة مع ديروط، المدينة المنورة مع كيما أسوان، أسمنت أسيوط × بترول أسيوط، تليفونات بنى سويف مع ملوى، النصر للتعدين مع مركز شباب طامية.

وفى أولى المباريات يستقبل فريق الألومنيوم بقيادة سعيد إبراهيم، فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو في مباراة نارية في افتتاح مباراتيهما في الموسم الجديد، حيث يأمل الجونة في العودة سريعا للممتاز على يد بيبو الذى قاد أسوان للممتاز في الموسم الماضى.

ويستضيف فريق مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج، فريق ديروط بقيادة سعد فاروق، فى أولى مباريات أبناء الفيوم، الذين يسعون لاقتناص أول ثلاث نقاط في القسم الثانى، بينما يحل كيما أسوان تحت قيادة على عاشور ضيفا ثقيلا على المدينة المنورة الذى يديره فنيا هيثم سمير، فى مباراة صعبة على أصحاب الأرض.

ويستقبل فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيثم كمال فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم فى ديربى أسيوط والتى مفتوحة على كل الاحتمالات، ويلتقى فريق تليفونات بنى سويف مع ملوى، وتختتم المباريات بمواجهة متكافئة لحد كبير بين النصر للتعدين مع مركز شباب طامية الذى يقوده نادر السيد.

وتستكمل غدا مجموعة الصعيد، حيث يلتقى فريق الفيوم بقيادة أحمد عبد الغنى مع شبان قنا بقيادة كمال المزين، وأخيرا المنيا بقيادة أمير عزمى الذى يطمح فى قيادة المنيا للدورى الممتاز، يصطدم بفريق لافيينا الصاعد حديثا للقسم الثانى.