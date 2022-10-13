شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور وشاهندة المغربى يمثلان التحكيم المصرى فى دورى الأبطال للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، النقاب عن قائمة حكام دورى أبطال أفريقيا للسيدات بالمغرب وشهدت القائمة تواجد مصرى ممثل فى المحكمة الدولية شاهندة المغربى حكما للساحة ويعاونها الحكم الدولى أحمد الغندور حكم VAR.

ومن المقرر إقامة البطولة بالمغرب فى الفترة من 28 أكتوبر الحالى حتى 13 نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى يعقد الإنجليزى مارك كلاتنبرج اجتماعا فى الثانية ظهر اليوم الخميس، مع جميع مديرى الكرة بأندية الدورى المصرى الممتاز، وكذلك مع مقدمي البرامج الرياضية ومعلقى مباريات كرة القدم، لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم.

ويسعى كلاتنبرج خلال اجتماعاته المقبلة لتوضيح كيفية اتخاذ القرارات الخاصة بحكم الفيديو المساعد VAR وآليات العمل خلال الموسم المقبل.

واختتم أمس الأربعاء المعسكر المكثف لـVAR لتجهيز الحكام استعدادا للموسم الجديد بحضور48 حكما ومساعدا من الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو، وكان المعسكر قد انطلق الأحد الماضى بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر بحضور 48 حكما ومساعدا من الحاصلين على رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد.