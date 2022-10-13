شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي بمباراة الحسم ضد اتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس.

ولا يميل كولر إلى إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي الذي خاض مباراة الذهاب ضد اتحاد المنستيري التونسي، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، لاسيما وأن غالبية اللاعبين ظهروا بمستوى فني جيد، ونالوا استحسان وإشادة المدير الفني بسبب الروح العالية والرغبة في تحقيق الفوز خارج الأرض بالنسبة للاعبين.

ويفضل كولر بدء مباراة السبت بنفس تشكيل موقعة الذهاب والتي شهدت تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وبرونو سافيو في الوسط وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وشادي حسين في الهجوم.