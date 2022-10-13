شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تمديد وتعديل عقد عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى منزله الدولى عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول، فى حضور وكيل أعماله نادر شوقي لبحث ملف تجديد عقده.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على تمديد وتعديل عقد اللاعب المميز لمدة خمسة مواسم مقبلة، بحيث يندرج ضمن الفئة الأولى مع رفع قيمة عقده باعتباره لاعبا دوليا وأحد الركائز الأساسية للدراويش.

يأتى هذا ضمن الاستراتيجية التى ينتهجها مسئولو الإسماعيلى فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق من المميزين بجانب الصفقات التى تم إبرام التعاقد معها مؤخرًا والقادرة على إعادة الهيبة للنادى باعتباره أحد أكبر الأندية على صعيد القارة السمراء.

ويتطلع الكومى لتحقيق كل عناصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق وإيصال رسالة مفادها بأنه لا مجال فى التفريط بأي لاعب أساسي سعيًا لعودة الدراويش لمنصات التتويج وإسعاد جماهيره العاشقة للكيان.