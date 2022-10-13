شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من مباريات الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهى أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وشهدت منافسات اليوم الأول تأهل 4 مصريين إلى الدور نصف النهائى وهم: على فرج لاعب وادى دجلة، نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومروان الشوربجى لاعب هليوبوليس.





وجاءت نتائج المصريين فى اليوم الأول من ربع النهائي كالتالى:

- فوز على فرج لاعب وادى دجلة على كواطنه طارق مؤمن بنتيج 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-5.

- فوز نور الطيب لاعبة هليوبوليس على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالس: 11-5, 11-7, 11-8.

- فوز مروان الشوربجى على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كللتالي: 13-11, 11-7, 11-4.

- فوز نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على زميلتها بنفس النادى روان العربى بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-4, 12-10, 12-10.