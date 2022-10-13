شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم بالأهلي في الجولة 7 بالدوري والزمالك في الـ 16.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة مسابقة الدوري العام موسم 2022/2023 ، عن مواجهات قوية لفريق فيوتشر في المسابقة المحلية المقرر انطلاقها في 18 أكتوبر الجاري .

ويفتتح فيوتشر مبارياته في الدوري بمواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، فيما يلتقي بالنادي الأهلي في الجولة السابعة والزمالك في الجولة السادسة عشر.

ويختتم فيوتشر مباريات الدور الأول بالجولة 17 بمواجهة لا تخلو من المتعة والإثارة أمام البنك الأهلي.

يذكر أن فيوتشر أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس وذلك في أول مشاركة له بدوري الأضواء والشهرة بعد التأهل من القسم الثاني، حيث حقق فيوتشر نتائج مميزة قي سنة أولى دوري أهلته للعب في كأس الكونفدرالية تحت قيادة مدربه المخضرم علي ماهر.