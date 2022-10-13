شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحسم موقف بيرسي تاو وعمار حمدي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي بيرسي تاو وعمار حمدي لاعبي الأهلي لفحص طبي جديد خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل الاطمئنان على تحسن حالتهما الطبية وتحديد موقفهما من الانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل بالنسبة لتاو أو موعد الانتظام التدريجي في التدريبات الجماعية بالنسبة لعمار حمدي.

وبدأ بيرسي تاو الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي منذ يوم الخميس الماضي، ويرغب الجهاز الفني في معرفة مدى تحمل عضلة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يؤدي عمار حمدي المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل بعد إجراء جراحة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكشف الاعلامى أحمد شوبير عن حصول النادى الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيرى السبت المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الأهلى نجح في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيرى السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام".

ووجه الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة الاستهانة بقدرات الاتحاد المنستيرى بطل تونس قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في إياب دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام.