الامارات | الزمالك المصري يعلن عن نجمه الجديد برسالة مؤثرة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الزمالك عن ضم لاعب طلائع الجيش عمرو السيسي، بطريقة مميزة وعبر بث فيديو ترحيبي للاعب نشر على حساب النادي الرسمي عبر موقع توتير، وجاء فيه اللاعب بزيه الجديد وقال خلالها اللاعب رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك وعن تواجده في النادي.

ونشر النادي فيديو الاعلان عن ضم عمرو السيسي مع تعليق من اللاعب جاء فيه: " أتيت من أجل أن ألعب الكرة التي أحبها ومن أجل أن أسعد الملايين".

ونجح الزمالك في ضم اللاعب خلال الأيام الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات بشكل رسمي وقبل مباراة فلامبو في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وقال اللاعب في رسالته وكلمته الأولى للجمهور الأبيض: "الحياة لحظات تستاهل انك تفضل مستنيها، تستاهل انك تتعب كل يوم علشانها، لأن يوم ما اللحظة دي تيجي، هتقدم كل اللي عندك وتلعب الكرة اللي بتحبها، أنا هنا في نادي الزمالك وجت اللحظة اللي من خلالها هقدر أسعد الملايين".

ومن المنتظر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الخميس بالإسكندرية استعدادا لمباراة فلامبو في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

وكان الزمالك قد نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية في عقد أكثر من صفقة، أخرهم كان عمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف حسن.