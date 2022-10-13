كلاتنبرج يجتمع اليوم مع مديرى الكرة بأندية الممتاز والإعلاميين

القاهرة - سامية سيد - يعقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج اجتماعا في الثانية ظهر اليوم الخميس، مع جميع مديري الكرة بأندية الدوري المصري الممتاز، وكذلك مع مقدمي البرامج الرياضية ومعلقي مباريات كرة القدم، لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم.

ويسعى كلاتنبرج خلال اجتماعاته المقبلة لتوضيح كيفية اتخاذ القرارات الخاصة بحكم الفيديو المساعد "VAR" وآليات العمل خلال الموسم المقبل.

واختتم أمس الأربعاء المعسكر المكثف لـ" VAR" لتجهيز الحكام استعدادا للموسم الجديد بحضور48 حكما ومساعدا من الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو، وكان المعسكر قد انطلق الأحد الماضي بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر بحضور 48 حكما ومساعدا من الحاصلين على رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتولى إلقاء المحاضرات النظرية والعلمية كل من السعودى على الطريفى المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام آسيا والإنجليزي "جاك"، بمشاركة رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرج.

وتولى المحاضر على الطريفى شرح بروتوكول الـ" VAR"، موضحا العلاقة بين طاقم الحكام داخل المستطيل الأخضر وطاقم عمل كابينة الـVAR" وكيف يتم التعاون بينهما في اطار تطبيق القانون وما سمح به البروتوكول، موضحا بالشرح دور كل منهما في الوصول إلى أفضل أداء باقل تدخل من الـVAR"، وتحقيق اكبر استفادة من هذا التعاون.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث شرح الثنائي كلاتنبرج وجاك، بعض الحالات التي شهدت جدلا بين الحكم وكابينة الـ"VAR وكيفية التعاون معا من خلال عرض لبعض الفيديوهات.

استمر المعسكر المكثف لتقنية الفيديو حتى مساء الاثنين ثم استدعت اللجنة 52 حكم ومساعد ليصل عدد الحاضرين إلى 100 من الذين يتولون إدارة الدوري الممتاز فى الوقت الذى تولى كلاتنبرج وجاك خلال الثلاثاء والأربعاء شرح أهم النقاط والتوصيات التي يجب ان يتم التركيز علية وسياسية اللجنة في الموسم الجديد.

وأكد كلاتنبرج أنه سيتم التعامل مع لحكام اون لاين من خلال "سيستم" تم شرحه للحكام سيكون التعامل من خلالها أسوة بما يتم في الـ"فيفا" والـ"كاف"، وهذا يجعل الحكم دائما على استعداد فنيا وبدنيا لإدارة إلي مباراة تسند إليه. وحضر فعاليات المعسكر محمد فاروق وتامر درى وأيمن دجيش وحمدي القاضي وأحمد أبو العلا.