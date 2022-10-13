شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للأهلى.. وانتظام عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى اعتباراً من اليوم الخميس تدريباته استعداداً للقمة أمام الأهلي في افتتاح النسخة الجديدة من المسابقة بعدما حصل اللاعبين على راحة من التدريبات أمس الأربعاء عقب أداء مران خفيف صباح الثلاثاء.

وكان الإسماعيلى قد خاض مباراة ودية ضد البنك الأهلي على ملعبه بالإسماعيلية، والتي انتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدفًا.

وضرب الإسماعيلى موعداً مع الاهلى فى الجولة الإفتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان وسط حضور جماهيري يصل إلى 6 آلاف مشجع واتجاه أنظار كل محبي وعشاق الكرة المصرية.

كما ينتظم عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، اليوم الخميس فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد غيابه عن الدراويش الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على عقد جلسة مطولة مع لاعبيه فى إطار استعداداته لمواجهة الأهلي فى افتتاحية الدوري العام.

كما أجرى جاريدو بعض التدريبات البدنية لرفع معدل اللياقة للاعبى الدراويش، بالإضافة إلى تركيزه على الجمل الفنية والتكتيكية المرغوب تحفيظها قبل انطلاق الموسم الجديد فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.