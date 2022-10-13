شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضع اللمسات الأخيرة على قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة إيسواتيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اللمسات الأخيرة على قائمة المنتخب التي تدخل معسكر بعد أيام قليلة لخوض مباراتي إيسواتيني في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وكلف ميكالي محمود حرب المدير الإداري بالانتهاء من ترتيبات السفر لإيسواتيني قبل المباراة بـ48 ساعة على الأقل حتى يحصل اللاعبين على راحة بعد رحلة الطيران الشاقة، كما منع المدرب البرازيلي معاونيه من التصريحات لوسائل الإعلام قبل مباراتي إيسواتيني المقرر لها 23 و30 أكتوبر الجاري.

وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يدخل اللاعبين في تجمع باستاد الاسكندرية والتدرب لمدة أربعة أيام قبل السفر لإيسواتيني.

وطلب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي وفيريرا المدير الفنى للزمالك، لحل أزمة مشاركة لاعبى الفريق الأحمر والأبيض أمام إيسواتني 2024، فى الوقت الذى يخوض فيه الأهلي والزمالك مباراة السوبر المحلي 28 من نفس الشهر.