شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المنستيري يصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بإياب دور الـ32 الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل فريق اتحاد المنستيري إلى القاهرة اليوم الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الأهلي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ستحسم المتأهل إلى دور المجموعات الإفريقي بعدما خسر الفريق التونسي في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف وباتت فرصه في التأهل معقدة.

وينوي مسئولو النادي الأهلي تشكيل وفد لاستقبال بعثة فريق تونس في مطار القاهرة وتقديم كل سبل الراحة للأشقاء في تونس، قدوة بما حدث مع النادي الأهلي خلال فترة تواجده في تونس، كما يعمل مسئولي القلعة الحمراء على تسهيل كل الترتيبات والإجراءات التي تحتاجها بعثة اتحاد المنستيري طوال فترة إقامتها بالقاهرة.

وكشف الاعلامى أحمد شوبير عن حصول النادى الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيرى السبت المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الأهلى نجح في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد المنستيرى السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام".

ووجه الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة الاستهانة بقدرات الاتحاد المنستيرى بطل تونس قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في إياب دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام.