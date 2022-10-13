شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة نانت الفرنسي ضد ضيفه فريق فرايبورج الالمانى اليوم الخميس 13_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف تقارير بأن الدولى المصري مصطفى محمد يقود فريقه نانت الفرنسي ضد ضيفه فريق فرايبورج الالمانى مساء اليوم الخميس، في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي يوربا ليج.

ويستقبل ملعب لا البوجوارفي فرنسا مواجهة نانت وفرايبورج، في الدوري الأوروبي في تمام الساعة السابعة إلا ربع 6.45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يحتل نادي فرايبورج الألماني المركز الأول برصيد 9 نقاط، أما المركز الثالث فيأتي فريق نانت برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق قره باغ الوصافة والمركز الثانى برصيد 6 نقاط بينما يقبع أولمبياكوس اليونانى في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويسعى مصطفى محمد لقيادة فريقه نانت إلى الثأر من بطل المانيا في ملعبه بعدما فاز عليه الأخير بهدفين دون رد، في الجولة الماضية في محاولة جادة لخطف الوصافة، وتعويض الخسارة الأخيرة أمام بطل المانيا 0-2 في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

يتألق مصطفي محمد بشكل لافت مع نانت في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي الموسم الجاري، حيث خاض الدولي المصري 14 مباراة مع نانت بكل المسابقات، ونجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 2 بمجموع دقائق بلغ 843 دقيقة.

وفي الدوري الفرنسي شارك مصطفى محمد خلال 10 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما بمجموع 559 دقيقة، وفى الدورى الاوروبى شارك في 3 مباريات وسجل هدف واحد، وبكأس فرنسا شارك في مباراة واحدة ولم يسجل أية أهداف أو يصنع.

أسدل الستار على الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من المباريات المثيرة المليئة بالندية.

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث بدأت بـ8 لقاءات، شهدت تعادل مانشستر سيتي وكوبنهاجن الدنماركي 0-0.



وخسر يوفنتوس الإيطالي أمام مكابي، بهدفين دون رد، بينما تعادل دينامو زغرب الكرواتي مع سالزبورج النمساوي، بهدف لكلٍ منهما.

وخسر ميلان الإيطالي أمام تشيلسي الإنجليزي 0-2، وانتهت 3 مباريات أخرى بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي بروسيا دورتموند الألماني مع إشبيلية الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي مع بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني مع شاختار الأوكراني،

وانتهت مباريات الثلاثاء بفوز لايبزيج الألماني على سيلتيك الاسكتلندي، بهدفين دون رد.

وشهد الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول، فوز نابولي الإيطالي على أياكس أمستردام بنتيجة 4-2، ثم تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع كلوب بروج البلجيكي سلبيا.

واكتسح ليفربول الإنجليزي نظيره رينجرز الاسكتلندي، بنتيجة 7-1، ثم سقط باير ليفركوزن الألماني أمام بورتو البرتغالي، بثلاثية دون رد.

وتعادل برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف لكلٍ منهما، بينما حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا كبيرا على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-2.

وفاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي على آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 3-2، وخسر سبورتنج لشبونة البرتغالي من مارسيليا الفرنسي 0-2.



وفي المجموعة الأولى، رفع نابولي رصيده للنقطة 12 في صدارة الترتيب وضمن التأهل، وخلفه ليفربول بفارق 3 نقاط، بينما جاء خلفهما أياكس ثالثا بـ3 نقاط، ويتذيل رينجرز المجموعة دون نقاط.

وشهدت المجموعة الثانية، تأهل كلوب بروج البلجيكي للدور المُقبل، بعدما رفع رصيده للنقطة العاشرة، ويأتي خلفه بورتو بـ6 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ4 نقاط، وجاء باير ليفركوزن بالمركز الأخير بـ3 نقاط.

المجموعة الثالثة، شهدت تأهل بايرن ميونخ للدور المُقبل برصيد 12 نقطة، بينما جاء إنتر ميلان في الوصافة بـ7 نقاط وبرشلونة ثالثا بـ4 نقاط، فيكتوريا بلزن التشيكي دون نقاط بالمركز الأخير.

وفي المجموعة الرابعة، وصل رصيد توتنهام هوتسبير للنقطة السابعة في الصدارة، وخلفه مارسيليا وسبورتنج لشبونة بـ6 نقاط لكلٍ منهما.

أما المجموعة الخامسة فقد شهدت ارتفاع رصيد تشيلسي للنقطة السابعة في الصدارة، بينما جاء سالزبورج في المركز الثاني بفارق نقطة، ويتساوي ميلان مع دينامو زغرب بـ4 نقاط.

وتأهل ريال مدريد عن المجموعة السادسة بـ10 نقاط، وخلفه لايبزيج بـ6 نقاط، بينما احتل شاختار المركز الثالث بـ5 نقاط.

وفي المجموعة السابعة، رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة العاشرة وضمن التأهل، وخلفه بروسيا دورتموند بفارق 3 نقاط، ويتساوى إشبيلية مع كوبنهاجن بنقطتين لكل منهما.

المجموعة الثامنة والأخيرة، تشهد تصدر باريس سان جيرمان بـ8 نقاط متساويا مع بنفيكا، بينما يتساوى يوفنتوس ومكابي بـ3 نقاط لكل منهما.