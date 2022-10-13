شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة روما وريال بيتيس بالدوري الأوروبي اليوم الخميس 13_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية موعد مباراة روما وريال بيتيس مساءً اليوم الخميس المقرر إقامتها على بينتو فيامارين في الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.



وصل مساءً أمس بعثة روما إلى إشبيلية إستعدادًا لمباراة ريال بيتيس المقرر إقامتها مساءً الخميس في الأسبوع الرابع من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

تتلهف عشاق الذئاب لمعرفة موقف مشاركة الثنائي شعراوي وبيلوتي في مباراة ريال بيتيس المقرر إقامتها مساءً اليوم الخميس.

وصرح جوزية مورينيو في المؤتمر الصحفي:” أنت تسألني عنهم بالتحديد، لكن إما بيلوتي أو الشعراوي سيبدآن اليوم لا أحب أن أقول أن هناك شيئًا ما خطأ مع تامي إذا لم يسجل، فهذه مشكلة فريق وليس فقط بسببه. كفريق يمكننا تسجيل المزيد”.

تنطلق المباراة المقرر إقامتها مساءً اليوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر 2022، في تمام الساعة 6.45 مساءً بتوقيت القاهرة، و7.45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية 8.45 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة روما وريال بيتيس



تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت القطرية عبر البث الفضائي على قناة 1، ويتولي مهمة التعليق المعلق محمد بركات ليكون مٌعلقًا وواصفًا للمباراة.



يستضيف فريق ريال بيتيس الإسباني نظيره فريق روما الإيطالي فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، ملعب استاد "بينتو فيامارين"، ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالجولة الرابعة من دور المجموعات فى بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وتشهد مباراة ريال بيتيس ضد روما صراع من نوع خاص في ظل اشتعال المنافسة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق الإيطالي ونظيره التشيلي مانويل بيليجريني مدرب الفريق الإسباني في السنوات الأخيرة، إلاّ أن مواجهة اليوم فى "يوروبا ليج" ستحمل في طياتها عامل الحسم للناديين.

سيكون لقاء بالنسبة لفريق روما صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين، اللقاء بمثابة الأمل للبقاء ضمن دائرة التأهل إلى ثمن النهائي.

في حين أن ريال بيتيس المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بإمكانه حجز مقعده للدور الثاني في حال نجح على ملعبه بينيتو فيامارين ستاديوم حيث يتألق منذ مطلع الموسم الجديد في تكرار فوزه على ضيفه.

كان روما تلقى هزيمة قاسية أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الأوروبي.

وتفوق مورينيو على بيليجريني في مناسبات عدة، منها الفوز الكاسح بسباعية نظيفة مع ريال مدريد، وفي حين نجح البرتغالي في الفوز بلقب الدوري الاسباني عام 2012، ظل سجل المدرب التشيلي خاليًا من هذه الكأس.

وتقابل المدربان مرة جديدة ولكن في الدوري الانجليزي، مع عودة مورينيو لتدريب تشيلسي بعدما غادره عام 2007 لخوض مغامرة ناجحة مع إنتر الإيطالي (2008-2010) وثم إلى ريال، فيما جلس بيليجيرني على دكة مانشستر سيتي (2013-2016).

ورفض المدرب التشيلي مصافحة نظيره البرتغالي بعد فوز تشيلسي على سيتي 2-1 عام 2014، لكنه في النهاية ضحك أخيرًا بعدما قاد سيتيزنس للفوز بالـ "بريميرليج".

وتميل الأرقام لصالح مورينيو مع 8 انتصارات من 16 مواجهة مقابل 3 تعادلات، علمًا ان اللقاء الأخير بين المدربين في إيطاليا في المرحلة السابقة من "يوروبا ليج" مال لصالح بيليجريني وفريقه الفائز 2-1.

ويسعى مورينيو إلى فوز جديد في أوروبا لرفع رصيده إلى 107 انتصارات في جميع المسابقات القارية، ما سيجعله يحطم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع مدرب مانشستر يونايتد السابق الاسكتلندي أليكس فيرجوسون (106).

ويأمل مورينيو تكرار إنجاز الموسم الماضي، والحصول على لقب جديد يضاف إلي خزائنه بشكل خاص والذئاب بشكل عام.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قاد روما للتتويج بالنسخة الأولي من بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم الماضي.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة في الدوري الأوروبي على النحو التالي:

1-ريال بيتيس في المركز الأول برصيد 9 نقاط

2-لودوجوريتس رازجراد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

3-روما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط

4-هلسنكي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة

استقرت قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا على اسم معلق مباراة روما وريال بيتيس في الدوري الأوروبي.

وينفرد موقع المايسترو الرياضي كعادته في الكشف اسم المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على المباريات الهامة سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي.



ويحل فريق روما ضيفًا على ريال بيتيس في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



ويدخل روما المباراة بآمال عريضة في الفوز بها، من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور المقبل.

معلق مباراة روما وريال بيتيس في الدوري الأوروبي

ويحتل الفريق الإيطالي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في مباراة وهزيمته في مبارتين.

في المقابل، يطمح ريال بيتيس في مواصلة تعزيز رصيده من النقاط لضمان التأهل للدور المقبل.



ويتصدر بيتيس المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما نجح في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الماضية.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية قد انتهت بفوز ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

ويبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي كرة القدم العالمية عن اسم معلق مباراة روما وريال بيتيس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة له.

ويمكن مشاهدة أحداث ومجريات اللقاء عبر قناة beIN Sports 2 premium، وسيكون معلق مباراة روما وريال بيتيس هو المعلق محمد بركات.