فلامبو البوروندى يختتم تدريباته اليوم استعدادا للزمالك على برج العرب

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فلامبو البوروندى فى السابعة مساء اليوم الخميس، تدريبه الأخير على استاد برج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا والمقرر اقامتها الجمعة فى تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

ويحتاج بطل بوروندى الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين للعبور لدور الـ16 والمجموعات بعدما استطاع الزمالك تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد، فى المباراة التى جمعتهما فى الإسكندرية بعد نجاح الزمالك فى نقل المباراة من تنزانيا إلى مصر بعد الاتفاق بين الناديين.

بينما يختتم الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس، على استاد برج العرب، لوضع الرتوش الأخيرة لتشكيل وخطة المباراة التى سيخوض بها الفريق أمام فلامبو البوروندى.

من المقرر أن يقوم فيريرا بإراحة بعض العناصر الأساسية قبل الدخول فى معترك الدورى، والذى سيخوض فيه الفريق الأبيض أولى مبارياته أمام سموحة، والذى من المتوقع أن يكون لقاءً صعبا نظرا لقوة المنافس ووجود طارق العشرى على رأس القيادة الفنية للفريق والذى نجح فى تحقيق الفوز على الفريق الأبيض فى الموسم الماضى.

فى الوقت نفسه، يعمل فيريرا على بتجربة بعض اللاعبين الجدد والذى تعاقد معهم الفريق مثل مصطفى الزنارى وزكريا الوردى وإبراهيما نداى، خاصة الثنائى الأخير اللذان شاركا بشكل أساسى فى اللقاء الأخير، ويحاول المدير الفنى تأهيلهم بالشكل اللائق حتى يتم الإعتماد عليهم بشكل أساسى خلال المباريات المقبلة.