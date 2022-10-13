شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يراقب فيوتشر أمام كالون السيراليوني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود معاونيه بمتابعة مباراة فيوتشر أمام كالون إف سي بطل سيراليون في إياب الدور الـ32 من الكونفدرالية قبل المباراة التي تجمع الحرس بنظيره فيوتشر في الجولة الأولى من الدوري، والمقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجاري.

ونجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود بالتعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا للموسم الجديد (2022 -2023)، مع 15 صفقة محلية وأجنبية، في اطار الاستعدادات للموسم الجديد الذي ينطلق 18 أكتوبر.

صفقات نادي حرس الحدود، جاءت على النحو التالي، مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد شديد قناوي وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داوودا، خالد سامي، عمر بسام، ومحمد شعبان حارس الجيش إعارة، و4 لاعبين من نيجيريا هم "كوكو ايمانويل مبارك ووالى الأربعة النيجيري"، والليبي محمود والي.

يذكر أن نادي حرس الحدود، هبط لدوري القسم الثاني، قبل موسمين فقط ليعود للدوري من جديد بعدما أن سبق له التألق في السنوات الماضية وحقق لقب كأس مصر مرتين والسوبر المصري مرة وحيدة.