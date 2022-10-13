شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه للبحرين لخوض وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب رجال كرة اليد اليوم الخميس إلى البحرين لخوض وديتين مع نظيره البحرينى 14 و 15 أكتوبر الجارى .

وتجمع المنتخب بصالة حسن مصطفى قبل السفر للبحرين لخوض تدريبات استعدادا للوديتين .

تأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023، حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة السابعة، والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.