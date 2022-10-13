شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ إجراءات تسجيل وتوثيق شعار النادى كعلامة تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز إجراءات تسجيل وتوثيق شعار الفريق الجنوبي كعلامة تجارية للحفاظ على حقوق النادي في المستقبل وعدم استخدام الشعار في نشاطات دون الرجوع للنادي.

ويستهل أسوان مشواره بالدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب استاد اسوان على أن يواجه النادي الاهلي في ثاني الجولات.

أعلن نادي أسوان عن قائمة لاعبيه للموسم الجديد، وفي ما يلي قائمة أسوان النهائية:

مركز حراسة المرمى: خالد وليد محمد - عمرو حسام عبد الواحد - اسلام سليمان السيد - مروان محمد ممدوح.

الدفاع: عبد الرحمن عبد النبي - اسلام صلاح سالم - محمد احمد عطوة - صابر اشرف صابر - احمد فتحي (كاستيلو) - اسلام جمال فؤاد.

الظهير الأيمن: أحمد محمد عيد (بلية) - محمد مصطفى كامل (ميدو) - محمود نعيم عبد الحميد.

وفي مركز الظهير الأيسر يتواجد: محمد سمير عبد الباسط (الحسيني سمير) - احمد سيد موسى - علي فتحي عمر.

وفي مركز خط الوسط المدافع: مصطفى علي عبد الرسول - عبد العزيز موسى - رفاييل اياجوا - مصطفى محمود - مروان محمد عباس.

خط الوسط المهاجم: احمد خالد السيد - ابراهيم عايش - باي كمارا - جمال السعيد الدسوقي - عمرو رضا اسماعيل - محمد ناجي (جدو) - محمود صلاح - احمد حمودي - عماد فتحي.

الهجوم: ماليك ايفونا - احمد بالحاج سعيدو - ليوناردو كاموني - محمد حمدي زكي.