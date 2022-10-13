شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم راحة لفرق البطولة العربية لكرة السلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل فرق البطولة العربية لكرة السلة رجال على راحة اليوم من المنافسات، حيث تقام غدا الجمعة منافسات الدور نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الاهلى والاتحاد ، حيث ودع الفريق السكندرى المنافسات بعد الهزيمة أمام الجهراء الكويتى بالدور ربع النهائي .

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.