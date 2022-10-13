الامارات | «الشارقة للشطرنج» بطلاً لدوري الرجال.. ونادي دبي وصيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج نادي الشارقة بلقب بطل الدوري العام للشطرنج للرجال لعام 2022، بعد فوزه في الجولة السادسة والأخيرة على نادي الفجيرة للشطرنج، ليتصدر القمة برصيد تسع نقاط.

واحتل مركز الوصافة نادي دبي للشطرنج والثقافة برصيد سبع نقاط، فيما حل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برصيد ست نقاط، مستفيداً من فوزه على نادي دبي 4-2 نقطة، وجاء الفجيرة في المركز الرابع برصيد نقطتين.

من جانبه، أعرب الأمين العام للنادي، جمال المدفع، عن سعادته بحصول الفريق الأول للنادي على لقب الدوري، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة نجاحات قد تمكن النادي من تحقيقها في الفترة الأخيرة، بحصوله على المركز الأول في النشاط الصيفي (عطلتنا غير) على مستوى أندية الشارقة التخصصية، واختيار الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس النادي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأضاف في تصريحات صحافية: «تحقيق لقب الدوري العام لم يكن بالأمر السهل، إذ كان يحتاج من الجميع إلى بذل أقصى جهد، خاصة مع زيادة المنافسة بعد السماح بمشاركة لاعبين محترفين لكل ناد».