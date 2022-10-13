الامارات | «أبيض الشاطئية» يستهلّ مشواره في كأس القارات بلقاء إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهلّ المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في بطولة كأس القارات بلقاء نظيره الإسباني، في الأول من نوفمبر المقبل، عند الـ5:15، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن مباريات البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعلن مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، جدول مباريات النسخة الـ11 من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية، في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، بمنطقة أم سقيم، خلال الفترة من الأول حتى السادس من نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات، تمثل مختلف قارات العالم.

ويلتقي في المباراة الأولى الولايات المتحدة الأميركية مع اليابان في الرابعة عصراً، على أن تشهد الفترة المسائية مواجهتان، يلتقي فيهما المملكة العربية السعودية الضيف الجديد على البطولة، مع منتخب البرازيل، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم خمس مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، عند الـ6:45، كما يلعب منتخب الباراغواي مع منتخب إيران الفائز بالبطولة ثلاث مرات، في الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات يوم الثاني من نوفمبر، إذ يلعب منتخب اليابان مع الباراغواي في الرابعة عصراً، تعقبها مواجهة البرازيل مع منتخب إسبانيا في الساعة 05:15 مساء، كما يلتقي منتخب الإمارات منتخب المملكة العربية السعودية في الساعة 06:45 مساء، كما يواجه منتخب إيران منتخب الولايات المتحدة الأميركية في الثامنة مساء.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة المقرر له الثالث من نوفمبر، إذ يواجه منتخب الولايات المتحدة الأميركية نظيره الباراغواي، ويلعب منتخب المملكة العربية السعودية أمام منتخب إسبانيا، كما يلعب منتخب الإمارات مع البرازيل، فيما يواجه منتخب إيران نظيره منتخب اليابان.

وتبدأ مرحلة ترتيب فرق البطولة في الرابع من نوفمبر، إذ تقام مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن يعقبه تنظيم حفل النجوم لتكريم أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين في كرة القدم الشاطئية بالعالم في الساعة في الثامنة من مساء ذات اليوم، بينما تقام منافسات الدور نصف النهائي في الخامس من نوفمبر، وتحديداً عند الساعة 06:45 مساءً، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الأحد السادس من نوفمبر.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أجرى في وقت سابق قرعة توزيع المنتخبات على مجموعتين بمشاركة النجم العالمي باتريك كلويرفرت، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كل من المملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والبرازيل، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية واليابان وباراغواي.