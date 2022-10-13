الامارات | فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا1» إلى إيطاليا، من أجل المشاركة في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1» ضمن رحلة المنافسة على لقب البطولة العالمي لموسم 2022، وتقام البطولة في مدينة أولبيا بجزيرة سردينيا ابتداء من يوم غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وتشارك زوارق فريق أبوظبي بقيادة ثاني القمزي للزورق 5، وشون تورنتي للزورق 6، حيث يتصدر كلا الزورقين الترتيب العام حالياً للبطولة برصيد 52 لتورنتي، وتأتي مشاركة الفريق في رابعة جولات البطولة بعد نتائج متميزة وقوية حققها في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث تفوق في الجولة الأولى التي أقيمت في مدينة ماكون الفرنسية بحصد المركزين الأول والثاني، وفي الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة سانازارو الإيطالية حقق شون المركز الأول، في حين حل القمزي في المركز السادس، وفي الجولة الثالثة التي أقيمت أيضاً في سانازارو تمكن شون من حصد المركز الثالث، في حين حقق القمزي المركز الثاني كي يصل الاثنان معاً من مجموع ثلاث جولات إلى صدارة ووصافة الترتيب العام للبطولة حالياً.

وتغادر بعثة الفريق برئاسة مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، والمتسابقين ثاني القمزي وجمعة القبيسي (راديو مان القمزي) وناصر الظاهري إداري الفريق، وكان الطاقم الفني للفريق مع المدرب جيدو كابليني قد غادر مبكراً من أجل تحضير وتجهيز الزوارق ومعسكر المشاركة في الجولة الحالية، مع التركيز على إعداد الزوارق بالشكل المثالي من أجل المنافسة المرتقبة مع انضمام مبكر لشون تورنتي أيضاً للتحضير للجولة الرابعة من البطولة.

وضمن مشاركاته الدولية في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1»، حقق فريق أبوظبي اللقب سبع مرات منذ بدء مشاركته في المنافسة منذ عام 1997، وكان آخرها احتكار اللقب منذ 2017 حتى 2019 لثلاث سنوات متتالية.