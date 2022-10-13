الامارات | «دي بي ورلد» للغولف تتصدر الريادة العالمية في دمج «أصحاب الهمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد لاعب الغولف، المصنف الثاني عالمياً في فئة ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» كيب بوبرت، ورئيس الرابطة الأوروبية للاعبي ذوي الإعاقة توني بينيت، بتأثير جولة الغولف لأصحاب الهمم التي تقام ضمن مظلة جولة «دي بي ورلد»، وأسهمت على مدار العامين الماضيين في تقديم نموذج عالمي رائد من نوعه في دعم هذه السلسلة المخصصة لهذه الفئة.

وقال الإنجليزي بوبرت الذي حقق فوزه الثالث في جولة أصحاب الهمم هذا الموسم بالفوز بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي إيه»، ويتطلع للمشاركة في ختام بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرات للغولف في دبي نوفمبر المقبل: «إن الظهور الذي تمنحه هذه الجولة لأصحاب الغولف ووضع اللاعبين في صدارة اللعبة مهم جداً لتطوير اللعبة من مستوى الناشئين إلى الأعلى، وأتطلع للمضي قدماً وتحقيق التفوق في دبي الشهر المقبل، المكان الأفضل في العالم لأصحاب الهمم ليس فقط على صعيد المنافسات في مضمار الغولف، ولكن في جميع أرجاء المدينة أيضاً، حيث يتم تحفيز ومساعدة أصحاب الهمم من الجميع».

وأضاف: «اكتشفت توحيد الجهود بين جولة دي بي ورلد وجولة أصحاب الهمم من خلال مشاهدة التلفزيون عام 2019، ورؤية حدث الإعلان. لقد شاركت بعد ذلك بشهر ونصف في البطولات، والآن أنا أتواجد في موقع حيث ألعب بانتظام في بطولات جولة أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم».

أما توني بينيت، فقال: «لقد سلطت جولة دي بي ورلد الأضواء على لعبة الغولف لذوي الإعاقة من خلال هذه الجولة لأصحاب الهمم. من دون أدنى شك لدينا الفرصة لنكون الرياضة الأكثر شمولاً للجميع، وأعتقد أن لعبة الغولف تدرك مسؤوليتها في التأكد من أن جميع اللاعبين، بغض النظر عن العرق، سواء كانوا من أصحاب الهمم أم لا، قادرون على المشاركة في رياضة نحبها جميعاً، وتقدم العديد من الفوائد».