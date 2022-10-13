شكرا لقرائتكم خبر عن 144 لاعبا ولاعبة يشاركون فى بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لبطولة مصر الدولية في نسختها السادسة، المقرر إقامتها فى صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الحالى.

وحضر الاجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وأكدت الجنوب أفريقية كرين بستر الحكم العام للبطولة أن البطولة تشهد مشاركة 144 لاعبا ولاعبة من 30 دولة وهى: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتنطلق مباريات البطولة الدولية صباح الخميس بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقي للعبة، حيث ستسضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية دورة تدريبية لمدربي القارة السمراء.