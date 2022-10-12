شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء معسكر حكام الـVAR"".. وكلاتنبرج: الثقة وتطبيق القانون" سر نجاح التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم الأربعاء المعسكر المكثف لـ" VAR" لتجهيز الحكام استعدادا للموسم الجديد بحضور48 حكم ومساعد من الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو .

كان المعسكر قد انطلق الاحد الماضي بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر بحضور 48 حكم ومساعد من الحاصلين على رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتولى القاء المحاضرات النظرية والعلمية كلا من السعودى على الطريفى المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام اسيا والإنجليزي "جاك"، بمشاركة رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرج.

وتولى المحاضر على الطريفى شرح برتوكول الـ" VAR" موضحا العلاقة بين طاقم الحكام داخل المستطيل الأخضر وطاقم عمل كابينة الـVAR" وكيف يتم التعاون بينهما في اطار تطبيق القانون وما سمح به البرتوكول موضحا بالشرح دور كل منهما في الوصول الى افضل أداء باقل تدخل من الـVAR" وتحقيق اكبر استفادة من هذا التعاون.

تم تقسيم المشاركين الى مجموعتين حيث شرح الثنائي كلاتنبرج و جاك، بعض الحالات التي شهدت جدلا بين الحكم وكابينة الـ"VAR وكيفية التعاون معا من خلال عرض لبعض الفيديوهات.

استمر المعسكر المكثف لتقنية الفيديو حتى مساء الاثنين ثم استدعت اللجنة 52 حكم ومساعد ليصل عدد الحاضرين الى 100 من الذين يتولون إدارة الدوري الممتاز فى الوقت الذى تولى كلاتنبرج وجاك خلال الثلاثاء والأربعاء شرح اهم النقاط والتوصيات التي يجب ان يتم التركيز علية وسياسية اللجنة في الموسم الجديد.

وأكد كلاتنبرج انه سيتم التعامل مع لحكام اون لاين من خلال "سيستم " تم شرحه للحكام سيكون التعامل من خلالها اسوا بم يتم في الـ "فيفا" والـ "كاف " وهذا يسهل الوصول الى وأيضا يجعل الحكم دائما على استعداد فنيا وبدنيا لإدارة إي مباراة تسند اليه .

حضر فعاليات المعسكر محمد فاروق وتامر درى وايمن دجيش وحمدي القاضي واحمد أبو العلا.