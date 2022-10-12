شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 12 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 12 / 10 / 2022 العديد من الاخبار الهامة على رأسها الرسالة التى بعثها أمير مرتضى منصور للاعبين الجدد ، بالإضافة للرسالة التى أطلقها عمرو السيسى مدافع وسط الفريق الأبيض الجديد للجماهير .

أمير مرتضى يوجه رسالة خاصة للاعبين الجدد بالزمالك

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد في تقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترةالمقبلة.

عمرو السيسى بعد انتقاله للزمالك: أتيت من أجل إسعاد الملايين

أبدى عمرو السيسي لاعب الزمالك الجديد عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء وتحقيق حلمه باللعب للفارس الأبيض بعد اتمام انتقاله للفريق الأبيض في أخر دقائق قبل غلق باب القيد.

تعليمات خاصة من "فيريرا" لـ"عمر جابر"

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على منح عمر جابر الظهير الأيمن للفريق تعليمات فنية خاصة على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران الزمالك.. وفقرة خاصة للحراس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

الونش يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى

انتهى محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الأيام الماضية في صالة الجيمانيزيوم بالقلعة البيضاء، في ظل معاناته من إصابة عضلية.