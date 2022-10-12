شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس محمد كوكو ينتظم في تدريبات الاسماعيلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمي نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الدراويش غدًا بعد إنهاء صفقة اللاعب في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الصيفي مساء الإثنين الماضي.

يأتي هذا في إطار حرص مسئولو الدراويش، علي توفير كافة احتياجات الفريق الأول من صفقات قادرة على تصحيح المسار ووضع الفريق على الطريق الصحيح باعتباره أحد الأندية الكبرى المنافسة بشكل دائم على الألقاب.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد هذا الموسم مع 12 لاعبًا وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة بجانب محمد كوكو.