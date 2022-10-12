شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يسابق الزمن لإنهاء جدول الدوري خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنتي المسابقات في الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة للانتهاء من وضع جدول الدوري المصري في الموسم الجديد الذى ينطلق 18 أكتوبر الجاري.

ودخل عامر حسين في معسكر مغلق مع نفسه للانتهاء من وضع الجدول بالمواعيد والملاعب، ومن المقرر إعلانه خلال 72 ساعة المقبلة.

يشارك فى بطولة الدورى 18 ناديًا هى الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة الحضور الجماهيري فى الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023 إلى 6 آلاف مشجع فى المباراة الواحدة.

يُذكر أن الموسم الماضي شهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب استمر لفترة طويلة، بحضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة.

رابطة الأندية أعلنت إقامة 4 جولات بالدوري المصري على الأكثر خلال فترة كأس العالم 2022 فى قطر لمحاولة إنهاء المسابقة فى وقت مبكر.