شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة الكيك بوكسينج الدولية للمحترفين لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عن تأجل فعاليات البطولة الدولية للمحترفين للكيك بوكسينج في نسختها الثانية «Air Force 2» لمدة أسبوع لتقام يوم الجمعة 21 أكتوبر بدلا من 21 من الشهر الجاري على الصالة المغطاة في استاد القاهرة بمشاركة 16 لاعب ولاعبة.

وقال محمد صبيح إن تأجيل البطولة الدولية للمحترفين للكيك بوكسينج في نسختها الثانية «Air Force 2» جاء بسبب تأخر رحلات الطيران للاعبين الأجانب المشاركين في البطولة والقادمين من البرازيل.

وينافس العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت، اللاعب الأرجنتيني جوان الميدا على لقب البطولة الدولية للمحترفين في نسختها الأولى والذي حققها بعد فوزه على الروسي نيكيتا سيروفيشكن وحصد الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

ومن أبرز الدول المشاركة في البطولة الدولية الاحترافية للكيك بوكسينج في نسختها الثانية البرازيل، الأرجنتين، آيسلاندا، اليمن، تونس، باراجواي بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث الرياضي.

ويشارك في المنافسات لاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج كلا من عبد الرحمن ناصر، أحمد الديباوي، أنور عبد الله، محمد خالد، عبدالله ماندو، إكرام السيد، إسراء سليمان.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على أن انطلاق النسخة الثانية من البطولة الدولية للمحترفين «Air Force » أمر يدعو للفخر كون أن العقيد محمد عبده أبو ستيت من المرشحين لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف محمد صبيح، أنه سيتم تنظيم البطولة الاحترافية الدولية «Air Force 2» في نسختها الثانية التي ينظمها الاتحاد ويشرف عليها فنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتابع أن الاتحاد قام بتسخير كل إمكانياته من أجل إنجاح البطولة الدولية للمحترفين للكيك بوكسينج «Air Force 2» التي تعد الأهم في مجال الاحتراف نظرا لقوة اللاعبين المشاركين وعلى رأسهم العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت، بطل العالم للكيك بوكسينج بعد حصده لقب البطولة في النسخة الأولى.

وأطلق محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، دعوة للجماهير بالحضور في استاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين المصريين في منافسات البطولة الدولية الاحتراف يوم الجمعة المقبل والتي تشهد قوة وإثارة مرحبا بالدول المشاركة في البطولة.