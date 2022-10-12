تعرف على "خليفة" الصفقة رقم 12 في صفوف الدراويش

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القاهرة - سامية سيد - دخل محمد خليفة لاعب الاسماعيلى الجديد في تحدى جديد بعد الانضمام قادما من ايسترن كومبانى في الصفقة رقم 12 بين التعاقدات التي أبرمها مجلس الدراويش برئاسة يحيي الكومى .

محمد خليفة لعب في ناشئ النادي الأهلي وانضم لمنتخب مصر للناشئين قبل الانتقال إلى نادي الزمالك عن طريق أحمد عبد المقصود المدرب الحالي بالفريق الأول المعاون للبرتغالى فيريرا ، وتم تصعيده في موسم 2014/2015 للفريق الأول تحت قيادة البروفسور فيريرا.

وبعد فترة طار محمد خليفة للاحتراف في البرتغال نادي ليتشويس البرتغالي لفترة قصيرة قبل ان يعود لمصر لينضم للاسيوطى مع على ماهر ولعب لاندية بتروجيت و الداخلية ، أسوان و الموسم المنقضى انضم لصفوف ايسترن كومباني وشارك بفاعلية في مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى.



محمد خليفة مع على ماهر فى تجربة الاسيوطى منذ سنوات

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 12 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن ومحمد خليفة، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفاتتعرف على "خليفة" الصفقة رقم 12 في صفوف الدراويش

دخل محمد خليفة لاعب الاسماعيلى الجديد في تحدى بعد الانضمام قادما من ايسترن كومبانى في الصفقة رقم 12 بين التعاقدات التي أبرمها مجلس الدراويش برئاسة يحيي الكومى .



محمد خليفة لاعب الاسماعيلى الجديد 1

محمد خليفة لعب في ناشئ النادي الأهلي وانضم لمنتخب مصر للناشئين قبلالانتقال إلى نادي الزمالك عن طريق أحمد عبد المقصود المدرب الحالي بالفريق الأول المعاون للبرتغالى فيريرا ، وتم تصعيده في موسم وفي 2014/2015. صعد للفريق الأول تحت قيادة البروفسور فيرريرا.

وبعد فترة طار محمد خليفة الذى يجيد اللعب فى مركز وسط الملعب للاحتراف في البرتغال لفترة قصيرة قبل ان يعود لمصر ولعب لاندية بتروجيت و الداخلية ، أسوان و الموسم المنقضى انضم لصفوف ايسترن كومباني وشارك بفاعلية في مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى .

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 12 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن ومحمد خليفة، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات