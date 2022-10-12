شكرا لقرائتكم خبر عن كورال روح الشرق يُحي حفل افتتاح بطولة العالم للرماية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد كورال روح الشرق لإحياء حفل افتتاح بطولة العالم للرماية والذي يقام غدا بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل انطلاق منافسات بطولة العالم والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 28 اكتوبر الجارى بمدينة مصر الاوليمبية والتى تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وانهى اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح البطولة حتى تخرج البطولة بالصورة التى تليق بأسم مصر خاصة وان هذه البطولة تقام لاول مرة فى مصر وتؤهل مباشرا لأولمبياد باريس 2024 .

وأكد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية إلى أن الاتحاد يتحرك مع خُطي الدولة وتعليمات وزارة الرياضة لتسخير كل إمكانيات الاتحاد لاستضافة بطولة على أعلى مستوى والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة وإظهار مصر بظهرها اللائق وأنها قادرة علي تنظيم كافة الفاعليات والمنافسات العالمية والأفريقية والعربية والمحلية