شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رباعي الأهلي بعد تعثر انتقالهم فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثر انتقال محمد محمود وزياد طارق وشادي رضوان وعبد الرحمن مانو لاعبي الأهلي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد فشل المفاوضات مع أكثر من نادٍ كان مهتما بالتعاقد مع هؤلاء اللاعبين، بخلاف وجود ترحيب من الجهاز الفني برحيل أكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي.

ويستمر الرباعي في صفوف الأهلي بالموسم الجديد، حيث سيتدربون مع الفريق الأول كما هو الحال انتظارا للحصول على فرصة، لاسيما وأن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة مثل الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة.

وفي حال استمرار تجميد رباعي الأهلي وابتعادهم عن حسابات مارسيل كولر المدير الفني سيتم تقييمهم موقفهم من جديد في الانتقالات الشتوية القادمة، بحيث يتم الموافقة على خروجهم للإعارة أو استمرارهم في حالة حدوث أية مستجدات في صفوف الفريق الأحمر.

وكان محمد محمود وزياد طارق قريبين من الانتقال إلى فيوتشر قبل غلق باب القيد ولكن رفض الأهلي التخلي عن اللاعبين بدون دفع مقابل مالي حال دون انتقالهما لفيوتشر، بينما كان هناك أكثر من نادي يهتم بضم رضوان ومانو ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح.