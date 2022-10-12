شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى بعد انتقاله للزمالك: أتيت من أجل إسعاد الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمرو السيسي لاعب الزمالك الجديد عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء وتحقيق حلمه باللعب للفارس الأبيض بعد اتمام انتقاله للفريق الأبيض في أخر دقائق قبل غلق باب القيد.

وقال عمرو السيسي في فيديو نشره له حساب نادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحياة فيها لحظة تستاهل إنك تفضل مستنيها تستاهل أنك تتعب كل يوم علشانها لأن يوم ما اللحظة دي تيجي هتقدم كل اللي عندك وتلعب الكرة اللي بتحبها". وأضاف عمرو: "أنا هنا في نادي الزمالك وجت اللحظة اللي من خلالها هقدر أسعد الملايين".