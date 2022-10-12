لحظة بلحظة.. رينجرز 1 - 5 ليفربول.. صلاح يُسجل

وتعادل فيرمينيو في الدقيقة 19 برأسية في مرمى رينجرز.

وتقدم رينجزر سريعًا بهدف في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه سكوت أرفيلد.

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة رينجرز ونظيره الإنجليزي ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات