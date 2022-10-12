لحظة بلحظة.. رينجرز 1 - 5 ليفربول.. صلاح يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة رينجرز ونظيره الإنجليزي ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة المباراة تواجد محمد صلاح بديلاً.
وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:
وتقدم رينجزر سريعًا بهدف في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه سكوت أرفيلد.
وتعادل فيرمينيو في الدقيقة 19 برأسية في مرمى رينجرز.
وعاد فيرمينيو وسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 55.
وصنع فيرمينيو في الدقيقة 66 الهدف الثالث بتمريرة لنونيز.
ودفع المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب باللاعب محمد صلاح في الدقيقة 68.
وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 75.
وأضاف صلاح الهدف الخامس بالدقيقة 80.
وسجل صلاح الهدف السادس في الدقيقة 81.