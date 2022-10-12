مجموعة ليفربول.. نابولي يهزم أياكس ويتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم نادي نابولي الإيطالي تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الذي حققه على أياكس الهولندي بنتيجة 4-2، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة نابولي ضد أياكس على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف نابولي كل من هيرفينج لوزانو وراسبادوري وخفيشا كفاراتسخيليا وأوسيمين في الدقائق 4 و16 و62 و90 وأحرز هدفا أياكس دافي كلاسين وبيرجوين في الدقيقتين 49 و83.

وبهذه النتيجة، يتأهل نابولي لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل أياكس المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن ليفربول (6 نقاط) سيلتقي مع رينجرز متذيل المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.